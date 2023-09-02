Пьяный воронежец до смерти забил сожительницу на глазах ее матери

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

ЧП произошло в марте 2023 года. Во время застолья в квартире на улице Владимира Невского выпивший 44-летний воронежец жестоко избил сожительницу. 45-летняя женщина от полученных травм позже скончалась в больнице. Об этом рассказали в пресс-службе СК по региону 2 сентября.

Во время драки, когда мужчина начал бить женщину руками и ногами, в ссору вмешалась ее мать. Она позвонила в полицию. Прибывшим стражам порядка пострадавшая успела рассказать о произошедшем. После ей стало плохо и ее госпитализировали. Через несколько дней женщина скончалась в больнице.

Мужчина вину не признал на предварительном следствии. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

- Следственными органами собрана доказательственная база, в основу которой легли показания потерпевшей - матери погибшей, ставшей очевидцем избиения дочери, результаты проведенных экспертиз, показания свидетелей, протоколы осмотров, иные материалы уголовного дела, признанные достаточными для его направления в суд с утвержденным обвинительным заключением, - пояснили в СК.