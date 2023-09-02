На юге Воронежской области ввели чрезвычайный уровень пожарной опасности

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 часов 2 сентября по югу Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - V класс горимости (чрезвычайная пожарная опасность). Объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупредили жителей региона в МЧС.

- Это означает, что любой источник открытого огня может привести к крупным лесным и ландшафтным пожарам, которые будет очень тяжело потушить, - пояснили в ведомстве.

Напомним, на территории области с апреля введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено применение открытого огня.