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НовостиОбщество2 сентября 2023 9:13

На юге Воронежской области ввели чрезвычайный уровень пожарной опасности

Там установлен V класс горимости
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 12 часов 2 сентября по югу Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление - V класс горимости (чрезвычайная пожарная опасность). Объявлено штормовое предупреждение. Об этом предупредили жителей региона в МЧС.

- Это означает, что любой источник открытого огня может привести к крупным лесным и ландшафтным пожарам, которые будет очень тяжело потушить, - пояснили в ведомстве.

Напомним, на территории области с апреля введен особый противопожарный режим. В связи с этим запрещено применение открытого огня.