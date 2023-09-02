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НовостиОбщество2 сентября 2023 8:17

Расписание воронежских электричек изменится из-за ремонта

Это коснется направлений к станциям Графская и Грязи
Евгения ФРОЛОВА
Фото - Марина Сонина, ЮВЖД

Фото - Марина Сонина, ЮВЖД

Фото: Предоставлено "КП"

В Воронежской области в сентябре изменится расписание электричек. Причиной этого станет ремонт на железной дороге. Об этом предупредила ППК «Черноземье».

Итак, 21 и 22 сентября изменится расписание пригородного поезда Графская – Воронеж-1/Плехановская. Со станции Графская он отправится чуть позже - в 06.50 и прибудет на конечную в 08.01. В Воронеже он будет в 07.50.

Кроме того, 21, 22 и 23 сентября скорректируют расписание поезда №6340 Грязи-Воронежские – Воронеж-1. Электричка выйдет в 05.19 и будет в Воронеже в 08.08.