Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 сентября 2023 7:34

Под Воронежем водитель Citroen C4 насмерть сбил 51-летнего пешехода

В ДТП с иномаркой под Воронежем погиб пешеход и пострадала пассажирка
Ирина ШАБАНОВА
Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 1 сентября поздно вечером в Новоусманском районе на 531 километре автодороги М-4 «ДОН». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, в 21.15 55-летний мужчина на «Ситроен C4» сбил 51-летнего жителя села Подклетное, переходившего дорогу не по «зебре» слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате пешеход погиб на месте. В больницу попала 54-летняя пассажирка автомобиля.

По факту аварии полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.