Под Воронежем водитель Citroen C4 насмерть сбил 51-летнего пешехода

Фото - ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

Авария произошла 1 сентября поздно вечером в Новоусманском районе на 531 километре автодороги М-4 «ДОН». Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным полиции, в 21.15 55-летний мужчина на «Ситроен C4» сбил 51-летнего жителя села Подклетное, переходившего дорогу не по «зебре» слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате пешеход погиб на месте. В больницу попала 54-летняя пассажирка автомобиля.

По факту аварии полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.