Путин призвал любить Россию, отвечая на вопрос школьницы из Воронежа

1 сентября прошел открытый урок «Разговоры о важном» под началом президента Российской Федерации Владимира Путина. На нем присутствовала и ученица из Воронежа Валерия Лоскутова.

Она задала вопрос главе государства о том, какую главную мысль нужно доносить до учеников во время открытых уроков «Разговор о важном». В скором времени девушке самой нужно будет провести аналогичный урок для младшеклассников.

Президент РФ ответил:

– Это любовь к России.

Владимир Путин также посоветовал показать любовь к своему Отечеству через его историю и связь с семьей.

Валерия Лоскутова является победителем олимпиад и конкурсов в сфере культуры, искусства, науки и спорта. Так наша землячка попала в число детей, которым довелось в День знаний провести беседу с президентом.