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НовостиПроисшествия1 сентября 2023 16:06

Под Воронежем осудили мужчину, зарезавшего приятеля за оскорбление девушки

В городе Борисоглебск Воронежской области мужчина, зарезавший приятеля за оскорбление возлюбленной, сядет на восемь лет
Юрий КОЗЛОВ
За кровавую расправу над обидчиком девушки 46-летний мужчина сядет на восемь лет.

За кровавую расправу над обидчиком девушки 46-летний мужчина сядет на восемь лет.

Фото: из архива «КП»

В Борисоглебске вынесли приговор 46-летнему местному жителю. Его признали виновным в убийстве.

Служители Фемиды посчитали доказанной версию следствия, согласно которой в начале марта 2023 года в Борисоглебске в квартире дома на улице Аэродромной во время выпивки 35-летний мужчина оскорбил возлюбленного 46-летнего приятеля. Тот ему жестоко отомстил: сначала несколько раз ударил кулаком в лицо, а потом еще и вонзил нож в шею. Потом вынес знакомого из квартиры и положил в подъезде. Раненый мужчина вскоре умер.

На предварительном следствии мужчина, ранее судимый за кражи, признал свою вину, а потом подтвердил свои показания на месте преступления. До суда мужчина находился под арестом. Теперь же он отправится в колонию на восемь лет. А после отбытия срока еще год у него будет ограничение свободы.