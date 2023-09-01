В Воронеже на левом берегу сгорел дом

Столб дыма с левого берега был виден даже в Северном микрорайоне. Фото: Марина БЕЛОГЛАЗОВА

В пятницу, 1 сентября, около пяти часов вечера очевидец сообщил о жутком столбе дыма на левом берегу, видном даже из Северного микрорайона. Оказалось, что пожар, действительно, серьезный.

В региональном ГУ МЧС рассказали подробности:

- В 16.39 в дежурную часть сообщили о возгорании жилого дома в Левобережном районе на улице Новикова. На место ЧП выезжали 12 человек на трех пожарных машинах. Огонь потушили в 16.50. К тому времени в доме

4х4 метра рухнула крыша, кроме того, пламя сильно повредило комнаты и другие помещения внутри. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было.