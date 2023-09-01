В Воронеже открыли движение по обоим путепроводам на улице Остужева

Транспорт пустили по обоим путепроводам на Остужева около 15 часов 1 сентября. Фото: кадр с видео

В Воронеже в пятницу, 1 сентября, около 15 часов открыли движение по обоим путепроводам на улице Остужева, которые станут частью строящейся развязки. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр Вадим Кстенин.

Оба объекта пришлось строить в достаточно сложных условиях. Путепроводы расположены над железнодорожными путями. Поэтому часть работ приходилось делать только в «окна», предоставляемые РЖД.

На прошлой неделе подрядчик провел завершающие работы в пришовных зонах и обновил разметку на сооружении, где ранее пустили транспорт по временной схеме. Возникали сложности по причине влажности покрытия на отдельных участках из-за выпадавших дождей. Однако дорожники сумели ускорить темп работ. Трудились круглосуточно и сумели вовремя подготовить путепроводы к открытию. Осталось только покрасить бетонные поверхности опор, однако движению транспорта это уже никак не помешает.

Теперь водители будут ехать по путепроводам, руководствуясь уже постоянной схемой движения. Каждый из мостов готов принимать отдельный поток в своем направлении, что позволит существенно увеличить пропускную способность этого участка.

Мэр отметил, что представители подрядчика прикладывают все усилия, чтобы уже скоро воронежцы смогли оценить и эффект от завершения следующего этапа строительства развязки.