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НовостиОбщество1 сентября 2023 12:16

Воронежцев ждет теплый сентябрь

Метеорологи дали предварительный прогноз на месяц
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сентябрь в Воронежской области начался с вполне летней температуры: днем 1 сентября в регионе +28. Кстати, максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 2020 году - тогда было 34,4 градуса, а самым холодным 1 сентября был в 1966-м - 3,1 градуса.

Сентябрь в целом, по предварительному прогнозу синоптиков Воронежского гидрометцентра, обещает быть теплым. В субботу, 2 сентября, несмотря на дождь, прогнозируют +21, в воскресенье, 3 сентября, - до +24. 4-5 сентября – до +25.

Среднемесячная температура в сентябре в Воронеже может оказаться выше обычного: 15,3 градуса при норме 14 градусов. По региону среднемесячная температура достигнет 14,9-16,4 градуса при норме 13,6-15,1.