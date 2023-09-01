Воронежцев ждет теплый сентябрь

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сентябрь в Воронежской области начался с вполне летней температуры: днем 1 сентября в регионе +28. Кстати, максимальная температура воздуха в этот день наблюдалась в 2020 году - тогда было 34,4 градуса, а самым холодным 1 сентября был в 1966-м - 3,1 градуса.

Сентябрь в целом, по предварительному прогнозу синоптиков Воронежского гидрометцентра, обещает быть теплым. В субботу, 2 сентября, несмотря на дождь, прогнозируют +21, в воскресенье, 3 сентября, - до +24. 4-5 сентября – до +25.

Среднемесячная температура в сентябре в Воронеже может оказаться выше обычного: 15,3 градуса при норме 14 градусов. По региону среднемесячная температура достигнет 14,9-16,4 градуса при норме 13,6-15,1.