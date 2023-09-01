Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 11:50

В Воронеже экс-декану вуза дали четыре года колонии за взятки от студентов

Экс-декана экономического факультета воронежского филиала РЭУ имени Плеханова признали виновной во взятках на 950 тысяч рублей
Олег КУЗНЕЦОВ
Бывшего декана посадили на четыре года в колонию и оштрафовали ее на миллион рублей.

Бывшего декана посадили на четыре года в колонию и оштрафовали ее на миллион рублей.

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Центральном районном суде вынесли приговор экс-декану экономического факультета филиала РЭУ имени Плеханова. Служители Фемиды посчитали доказанным факт получения женщиной, занимавшей эту должность, взяток от студентов. За деньги она просила подчиненных сотрудников вуза ставить ее подопечным положительные оценки без сдачи экзамена с тем, чтобы они могли успешно закрыть сессию. Женщина занималась этим незаконным делом с мая 2020-го по февраль 2022 года.

Итог для экс-декана печальный – ее отправили в колонию на четыре года. Кроме того, в течение такого же срока женщина не сможет работать в образовательной сфере. Кроме того, ее оштрафовали на миллион рублей.