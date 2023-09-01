В Воронеже экс-декану вуза дали четыре года колонии за взятки от студентов

Бывшего декана посадили на четыре года в колонию и оштрафовали ее на миллион рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Центральном районном суде вынесли приговор экс-декану экономического факультета филиала РЭУ имени Плеханова. Служители Фемиды посчитали доказанным факт получения женщиной, занимавшей эту должность, взяток от студентов. За деньги она просила подчиненных сотрудников вуза ставить ее подопечным положительные оценки без сдачи экзамена с тем, чтобы они могли успешно закрыть сессию. Женщина занималась этим незаконным делом с мая 2020-го по февраль 2022 года.

Итог для экс-декана печальный – ее отправили в колонию на четыре года. Кроме того, в течение такого же срока женщина не сможет работать в образовательной сфере. Кроме того, ее оштрафовали на миллион рублей.