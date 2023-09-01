Волонтеры ищут пропавшую в Воронежской области женщину со шрамом над бровью

Ориентировка волонтеров

Жителей Воронежской области просят помочь с поисками Галины Донченко, которая пропала три недели назад. Она проживает в поселке Кантемировка. Ориентировку на женщину распространили волонтеры ПСО «Лиза Алерт» 1 сентября.

Известно, что Галине 35 лет. Последний раз ее видели 10 августа. Ее рост – 170 см, она худощавого телосложения. Волосы до плеч темно-русые с проседью, глаза черные. В день исчезновения была одета в черную футболку, штаны зелено-желтого цвета и синие сланцы.

Из особых примет – небольшой шрам над левой бровью.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшей, просьба позвонить по номеру телефона 8-800-800-54-52 или 112.