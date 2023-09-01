В Воронеже открыли мегашколу

скриншот из видео из соцсетей департамента образования Воронежской области

1 сентября мегашкола на Московском проспекте открыла двери для воронежских учеников. Самая большая в стране школа площадью 60 тыс кв метров рассчитана на 2 860 человек (110 классов). Это настоящий образовательный центр, состоящий из нескольких корпусов, - начальной школы на 1040 учеников и основной на 1820 человек.

Изюминкой здания, в котором практически нет прямых углов, является атриум высотой в четыре этажа с амфитеатром на 700 мест, в котором можно устраивать школьные концерты и фестивали. В образовательном учреждении есть лабораторный центр, коворкинг, библиотечно-информационный центр, литературный клуб, телестудия и музыкальная студия, многоэтажная столовая с электронным меню. Школа обустроена современной мебелью и инновационной техникой.

Возле образовательного центра оборудованы спортивные площадки, зоны отдыха, теплицы.

Напомним, строительство мега-школы на Московском проспекте начали осенью 2021 года.