Воронежцам показывают 100 икон святителя Митрофана

Более 100 икон на выставке «Правило веры и образ кротости» представили в музее имени Крамского. Проект сделали в честь 400-летия святителя Митрофана, первого епископа Воронежского.

Все они из частных собраний, половина образов принадлежит частному коллекционеру Алексею Конюшенко, который собирает иконы и старинные книги о воронежских святых с 2011 года, выкупая их из стран ближнего зарубежья, США, Германии, Англии.

- Практически каждая икона, которая здесь представлена, снята со святого угла, где на нее молились люди. Молитвенная традиция не прерывалась, потому что сама икона теряет свою сущность и духовную силу тогда, когда на нее не молятся, когда с ней не разговаривают. Благодаря выставке посетители смогут увидеть святость, которую излучает каждая икона, - отметил на открытии выставки Владыка Сергий.

Святитель Митрофан был сподвижником Петра I, помогал ему в строительстве кораблей на воронежской земле. К лику святых его причислили только через 130 лет после кончины.

Выставка «Правило веры и образ кротости» будет работать до 12 ноября.