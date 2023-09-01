под Воронежем поймали курьера мошенников, забравшего у пенсионеров более 1 млн рублей

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В Калачеевском районе задержали подозреваемого в серии мошенничеств в отношении пенсионеров.

В конце августа райотдел полиции завалили похожими заявлениями пожилые люди в возрасте от 76 до 82 лет. Они рассказывали, что им на телефоны звонил неизвестный, представлялся близким родственником, сообщал о ДТП с его участием. Затем трубку брал якобы сотрудник правоохранительных органов и говорил, что в результате аварии есть пострадавшие и для проведения неотложной медицинской помощи требуется большая сумма денег. Пенсионеры сами называли суммы, которыми располагали, а собеседник требовал передать деньги через курьера. Затем к ним приходил мужчина и забирал конверты. А спустя некоторое время пожилые люди узнавали, что с их родственниками никаких происшествий не происходило.

Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личность подозреваемого. 23-летнего парня задержали, в отделе полиции он признался, что по объявлению в мессенджере нашел возможность дополнительного заработка. Он получал координаты людей, у которого требовалось забрать деньги, и банковские реквизиты, на которые необходимо их перевести.

- Для какой именно цели пожилые люди передавали свои сбережения, молодой человек якобы не знал, однако, осознавал противоправность действий из-за повышенной секретности и возможности иметь хороший заработок при минимальных усилиях. Установлена причастность подозреваемого к пяти фактам мошенничеств в Калачеевском районе. Общий ущерб потерпевших составил более одного миллиона рублей, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.