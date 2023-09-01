До суда дошло дело обвиняемого в коррупции воронежского депутата

Роман Жогов Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Центральный райсуд поступило уголовное дело Романа Жогова. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, депутата Воронежской гордумы обвиняют в мошенничестве. Он находится под домашним арестом до 29 сентября, а ранее около полгода провел в СИЗО.

Жогова обвиняют в получении денег от экс-вице-спикера гордумы Александра Провоторова (тоже недавно осужденного за мошенничество на выборах), на предприятие которого фиктивно была трудоустроена супруга Жогова. По оценкам следствия, с ноября 2010 по май 2020 года его жена получила более 2 млн рублей.

Сам Жогов свою вину не признает, настаивая, что его уголовное дело - политический заказ недоброжелателей, которым мешала его общественная активность.