Накопить на знания: только каждый семнадцатый житель Воронежа формирует сбережения на оплату образования

При этом россияне готовы потратить на годовой курс обучения в высшем учебном заведении в среднем 180 тыс. рублей, выяснила накануне Дня знаний дочерняя компания Сбера СберСтрахование жизни.

Сумма вложений в непрерывное образование оценивается в среднем в 1,375 млн рублей. Интересно, что больше всего тех, кто готов это регулярно или время от времени откладывать на образование, оказалось среди респондентов до 30 лет — 11%.

Эти цифры отличаются от данных такого же исследования 2022 года. Тогда стоимость годового обучения в вузе россияне оценивали ниже — в 175 тыс. рублей, а стоимость непрерывного образования, напротив, выше — в 1,8 млн. При этом 10% участников опроса заявляли, что откладывают средства на оплату обучения, в Воронеже таковых год назад насчитывалось 7,1%.

В 2023 году 27,2% россиян поддержали идею непрерывного обучения. В Воронеже этот показатель оказался меньше среднего по России — 22%. Больше всего (32%) приверженцев такой точки зрения оказалось среди респондентов до 30 лет. В 2022 году о необходимости учиться на протяжении всей жизни заявили 34,5% россиян, среди воронежцев желающих было 35%.

При этом 54% участников опроса считают, что одного высшего образования достаточно. В 2022 году это мнение разделяла ровно половина россиян — 50%. В Воронеже это 57% и 43,8% соответственно. Получение второго высшего образования считают необходимым 7,4% (в 2022 году — 6%) опрошенных россиян, учёной степени кандидата — 6% (в 2022 году — 5%), доктора наук — 5,4% (в 2022 году — 5%).

Среди воронежцев за получение второго высшего образования высказались 8% (годом ранее 6,5%), за кандидатскую степень — 7% (до того 7%), докторскую — 6% (прошлым летом 7,6%).

Главная цель обучения, по мнению большинства опрошенных (81%) россиян, — быстрая карьера и высокий доход. В 2022 году такой точки зрения придерживались 75,9% россиян. Среди воронежцев эту мысль сейчас разделяют 86% и 56% годом ранее. Интересно, что больше остальных данной точки зрения придерживаются респонденты 41–50 лет (89%), а также 31–40 лет (85%).

Далее идёт возможность получения интересной работы — 9,2% среди россиян и 8% среди жителей Воронежа. В 2022 году так отвечали лишь 3,9% и 0,2% соответственно. В 2023 году этот вариант наиболее популярен у респондентов в возрасте от 51 года до 60 лет и старше 60 лет (по 12%).

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка: «Инвестиции в образование — одно из самых правильных вложений. В будущем это позволяет рассчитывать на востребованную, интересную, высокооплачиваемую работу, а в моменте — учиться новому, чтобы быть всесторонне развитым. Мы рады отмечать тот факт, что больше всего (11%) тех, кто откладывает сбережения на обучение, именно среди молодёжи до 30 лет. Формировать сбережения на различные цели, включая платное образование, можно с помощью накопительного страхования жизни. Согласно нашей статистике, каждая четвёртая (24%) программа НСЖ оформляется как детская. При этом, подавляющее большинство таких продуктов приобретают женщины в возрасте 30-40 лет – от 55% до 79% от общего числа в зависимости от параметров программ. При этом сумма накоплений также зависит от выбора программы и её параметров и варьируется от 257 тыс. рублей до 1,9 млн рублей. А срок накоплений от 5-6 лет до 12 лет".

Исследование проводилось в конце июля 2023 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В опросе приняли участие 11 тыс. человек.