Под Воронежем накажут водителя «Лады Гранта», пересекшего двойную сплошную

скриншот из видео из телеграмм-канала Госавтоинспекции Воронежской области

Воронежские автоинспекторы привлекли к ответственности нарушителя ПДД. На водителя «Лады Гранта» в чат-бот Госавтоинспекции пожаловались другие автомобилисты. Инцидент произошел 31 августа в 11.20 на 672-м километре автодороги М-4 «Дон».

- 44-летний житель села Лосево Павловского района, управлявший «Ладой Гранта», не выполнил требование дорожной разметки, выехал на полосу встречного движения и пересек двойную сплошную линию, - сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области. - На водителя составили административный протокол, ему грозит штраф до 5000 рублей и до лишения прав.