Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия1 сентября 2023 7:01

Жительницу Воронежской области, убившую сожителя за отказ починить окно, отправили в колонию на 7 лет

В колонию отправили сельчанку, зарезавшую под Воронежем сожителя
Ярослав ИВАНОВ

В Борисоглебском районе осудили 46-летнюю жительницу села Чигорак за убийство сожителя.

Преступление произошло днем 4 апреля 2023 года. Дама выпивала со своим кавалером, а потом попросила его починить разбитое окно, мужчина стал возражать и оскорбил сожительницу. В ответ она ударила его ножом в живот. Мужчина умер на месте происшествия.

Во время следствия женщина созналась в убийстве, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Суд отправил ее на семь лет в колонию общего режима.