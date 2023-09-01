Жительницу Воронежской области, убившую сожителя за отказ починить окно, отправили в колонию на 7 лет

В Борисоглебском районе осудили 46-летнюю жительницу села Чигорак за убийство сожителя.

Преступление произошло днем 4 апреля 2023 года. Дама выпивала со своим кавалером, а потом попросила его починить разбитое окно, мужчина стал возражать и оскорбил сожительницу. В ответ она ударила его ножом в живот. Мужчина умер на месте происшествия.

Во время следствия женщина созналась в убийстве, сообщили в следственном управлении СК России по Воронежской области.

Суд отправил ее на семь лет в колонию общего режима.