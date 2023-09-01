Под Воронежем водитель «Шкода Рапид» спровоцировал аварию с пострадавшей и скрылся

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Сотрудники ГИБДД ищут водителя, спровоцировавшего ДТП с пострадавшими и скрывшегося с места ДТП.

Авария произошла утром 31 августа. Около 8.33 на 488-м километре автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе, водитель «Шкоды Рапид», следовавший в направлении Ростова-на-Дону, при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся в попутном направлении транспортному средству, в результате чего столкнулся с автомобилем «Хавал Джолион», который по инерции отлетел в «Газель 2824». А затем и «Газель», и «Хавал Джолион» по инерции врезались в барьерное ограждение. Водитель автомобиля «Шкода Рапид» с места происшествия скрылся.

В ДТП пострадала 34-летняя автоледи «Хавал Джолион», ее отправили в больницу.

Личность водителя, скрывшегося с места происшествия, пока не установили.

За 31 августа в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 134 ДТП, в них пострадали шесть человек.