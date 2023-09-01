. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

1 сентября воронежцы могут отметить в парках. В «Орленке» в День знаний запланирована масштабная программа. С 11.00 на центральной аллее развернется выставка декоративно-прикладного творчества.

С 12.00 у моста и на аллеях парка начнется развлекательная программа: мастер-классы цирковой студии, студии здоровья, живописи и декоративно-прикладного творчества, выступление студии индийского танца.

Также с полудня на аллеях парка пройдет образовательная программа центра «Наша природа»: волонтеры расскажут об ответственном отношении к диким животным, как и зачем привлекать на зеленые участки насекомоядных, о секретах создания идеального домика для летучих мышей и птиц. Воронежцев ждет викторина и другие активности для детей и взрослых, встреча с подопечными центра - рукокрылыми, ежиком Боцманом.

С 13.00 на аллее парка состоятся мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. Наталья Осьминина научит плести вертушку из бумаги, а Надежда Зазулина покажет, как делать брошь из атласных лент. Галина Сурняева поделится секретами создания кошелька в технике оригами, а Лана Турманидзе научит собирать букеты.

С 15.00 в парке пройдет эко-игротека «Принимай зеленые решения».

С 17.00 у амфитеатра моста запланировано выступление коллективов народного творчества. А в 19.00 у фонтана - концерт Губернаторского эстрадно-духового оркестра Воронежской филармонии.

Отметить День знаний можно и в парке «Дельфин». С 14.00 рядом с амфитеатром пройдут творческие мастер-классы, а всем желающим сделают аквагрим.

С 15.00 в амфитеатре пройдет шоу мыльных пузырей, танцы и конкурсы от любимых Фиксиков.

В 16.00 у маяка начнется пенная вечеринка, а с 17.00 - флешмобы, конкурсы и дискотека.

С 17.00 до 19.00 пройдет открытая тренировка по тхэквондо на верхней аллее парка.

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