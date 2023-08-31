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НовостиОбщество31 августа 2023 17:00

С 1 сентября в Воронеже изменится схема движения автобусного маршрута №32

В числе прочего он будет подъезжать к новой школе № 107
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы администрации Воронежа.

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

В преддверии Дня знаний воронежские власти скорректировали схему маршрута регулярных перевозок № 32 «ул. Перхоровича – ул. Тверская». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Теперь с 1 сентября автобусы будут подъезжать к новой школе № 107 им. Константина Ушинского. Этого маршрута коснется и другое изменение. Ранее он ходил через Северный мост, но на летний период – для увеличения охвата пассажиропотока – его направили через Чернавский мост. После мониторинга выяснилось, что такой вариант движения оказался более востребованным среди горожан и теперь будет постоянным.