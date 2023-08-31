Воронежец ранил земляка, который шумно себя вел под окном квартиры

Вчера, 30 августа, в 23:20 в дежурную часть ОП №3 УМВД России по Воронежу из единой диспетчерской службы «112» поступило несколько сообщений о стрельбе во дворе жилого дома по улице Писарева. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

По предварительным данным, 27-летнй местный житель сделал замечание компании мужчин: они громко себя вели под окном его квартиры. Парни переместились на площадку перед домом, но не перестали шуметь. После этого мужчина вышел во двор с охотничьим карабином, а его оппоненты попытались отобрать оружие. В итоге 22-летний житель Левобережного района получил удар прикладом по голове, а его 19-летнего товарища ранили в заднюю поверхность бедра. Пострадавших доставили в медучреждение.

Стражи порядка задержали находившегося в состоянии алкогольного опьянения злоумышленника, и доставили его в отдел полиции. У него изъяли зарегистрированный охотничий карабин. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.