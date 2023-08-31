Николай Приставка покидает пост глава налоговой службы Воронежской области

Глава налоговой службы Воронежской области Николай Приставка покидает свой пост. Об этом «КП» сообщил источник в региональном УФНС. 56-летний Приставка занимал эту должность с конца 2019 года. До этого он работал на аналогичном посту в Севастополе. При этом причины увольнения руководителя УФНС не афишируются.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, свой пост покинул глава ДИЗО Воронежской области Сергей Юсупов. Чиновник уволился по собственному желанию. Сообщение подтвердили в облправительстве 31 августа.