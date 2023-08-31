2 724 будущим воронежским мамам назначили единое пособие

В Воронежской области с начала этого года назначили единое пособие 2 724 беременным местным жительницам. Об этом информирует пресс-служба регионального отделения Социального фонда России.

Выплату назначают будущей маме после наступления 12 недель беременности. Деньги выплачиваются за период с месяца постановки на учет. Размер пособия зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе. В Воронежской области – это 6 738, 10 107 или 13 476 рублей.

На получение пособия могут претендовать семьи, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека, который в Воронежской области составляет 12 363 рубля. Правда, для этого необходимо успешно пройти комплексную оценку доходов и имущества.