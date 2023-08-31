В Воронежской области в столкновении мопеда с велосипедом пострадал 8-летний мальчик

В результате ДТП 8-летний мальчик получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, вчера, 30 августа, в 12:20 часов по улице Советской 15-летний водитель, не имея водительского удостоверения, ехал на мопеде »Мотоленд Альфа» без государственного регистрационного знака. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

У дома № 42 он столкнулся с велосипедом «Крейс» под управлением 8-летнего местного жителя. В результате ДТП 8-летний мальчик получил телесные повреждения, его доставили в медицинское учреждение. Как отметили стражи порядка, наличие мотошлема уберегло водителя мопеда от серьезных травм.

Родителям юного водителя грозит штраф по 5.35 КоАП РФ за неисполнение родительских обязанностей. Автоинспекторы проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.