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НовостиСпорт31 августа 2023 14:38

Анна Дедова из Воронежа выиграла золото на международном турнире по гребле

«Кубок Доброй Воли» проходит в Москве
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Фото пресс-службы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

По итогам третьего дня состязаний воронежская спортсменка Анна Дедова завоевала золото на дистанции 200 метров в заезде на байдарках и каноэ среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Тренируется Анна под руководством Александры Калидовой.

Ранее воронежцы заняли три призовых места. На дистанции 500 м каноэ-двоек среди юниорок до 19 лет победил экипаж нашей Екатерины Шляпниковой и Анны Ковалевой (Санкт Петербург). Катя также выиграла соревнования на этой же дистанции в каноэ-одиночке. А на дистанции 500 м каноэ-двоек второе место у нашего Дмитрия Шарова и и Александра Боца (Саратов).