В 204 домах Воронежа отключат горячую воду в сентябре

Фото пресс-службы РВК-Воронеж.

Пресс-служба администрации Воронежа опубликовала график отключений горячей воды с 11 по 15 сентября. Временные ограничения связаны с плановыми работами по подготовке теплоэнергетического хозяйства к осенне-зимнему отопительному сезону.

Коммунальщики отмечают, что возможны незначительные расхождения и корректировки сроков работ, вызванные объективными причинами. Поэтому потребителям стоит уточнять сроки отключения и возобновления горячей воды у обслуживающих дома организаций.

Коминтерновский район

ул. 45 Стр. Дивизии, 226, 226а, 226в, 226д, 232/1, 247/1, 247/2, 247/3, 247/4, 247/6, 247г, 247д, 247е, 247и, 251, 251к1, 251а, 251д, 253, 259/1, 259/2, 259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12, 259/13, 259/14, 259/16, 263, 265, 265а, 267, 269, 271, 273, 275, 275б, 277, 281а, 283, 285;

ул. 9 Января, 211, 213, 217, 231е, 231д, 233а, 233б, 233в, 233/8, 233/9, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 233/45, 254, 256, 258, 262/1, 262/2, 262/3, 262/6, 264, 264а, 266, 270, 270а, 270б, 272, 272б, 274, 276, 278, 280, 282, 282а, 284, 286, 286а, 286б, 288, 292, 294, 294а, 298, 298а, 300, 300б, 300/1, 300/2, 300/3, 300/4, 300/5, 302;

пер. Рамонский, 2;

пер. Аннинский, 1а;

ул. Беговая, 203а, 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в;

ул. А.Овсеенко, 1, 1в, 7л, 9, 11, 13;

ул. Жемчужная, 6б.

Ленинский район

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

ул. Гродненская, 2, 65;

ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6;

ул. Краснознамённая, 10, 12, 15;

ул. Платонова, 7; 11/1

ул. Свободы, 10, 31;

ул. Кольцовская, 70;

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

ул. Станкевича, 38, 40, 45;

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

ул. Пушкинская, 41, 45.

Центральный район

ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. К.Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34;

ул. Б. Стрелецкая, 20д.