В Воронеже в ночь на 1 сентября закроют движение транспорта в районе мегашколы

Фото пресс-службы администрации Воронежа.

С 22:00 31 августа до 6:00 1 сентября будет закрыто движение и запрещена парковка на участке дороги от улицы Академика Конопатова до улицы Ломоносова. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воронежа. Причина временного ограничения – уборка территории у мегашколы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, c 8:00 1 сентября до 8:00 4 сентября будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Станкевича – от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с улицей 20-летия Октября.