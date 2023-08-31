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НовостиПроисшествия31 августа 2023 13:14

12-летний воронежец потерял свыше 253 тысяч рублей, покупая артефакты для игры

Всего за сутки жертвами аферистов стали десять жителей региона
Алексей СЕРГУНИН
Подросток ввел реквизиты банковской карты своего отца, после чего злоумышленник похитил с расчетных счетов свыше 253 тысяч рублей.

Подросток ввел реквизиты банковской карты своего отца, после чего злоумышленник похитил с расчетных счетов свыше 253 тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции ОМВД России по Новоусманскому району поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что с его карты похитили крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Потерпевший пояснил, что его 12-летний сын играл на телефоне в интернете и захотел купить скины, артефакты и другую атрибутику для своего аккаунта. Он ввел реквизиты банковской карты своего отца, после чего злоумышленник похитил с расчетных счетов свыше 253 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории региона от проделок аферистов пострадали десять жителей нашего региона, у двух из них похитили деньги с карт. Общая сумма ущерба составила более 1 758 000 рублей.