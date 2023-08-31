12-летний воронежец потерял свыше 253 тысяч рублей, покупая артефакты для игры

Подросток ввел реквизиты банковской карты своего отца, после чего злоумышленник похитил с расчетных счетов свыше 253 тысяч рублей. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В отдел полиции ОМВД России по Новоусманскому району поступило заявление от 43-летнего местного жителя о том, что с его карты похитили крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба региональной полиции.

Потерпевший пояснил, что его 12-летний сын играл на телефоне в интернете и захотел купить скины, артефакты и другую атрибутику для своего аккаунта. Он ввел реквизиты банковской карты своего отца, после чего злоумышленник похитил с расчетных счетов свыше 253 тысяч рублей.

Всего за минувшие сутки на территории региона от проделок аферистов пострадали десять жителей нашего региона, у двух из них похитили деньги с карт. Общая сумма ущерба составила более 1 758 000 рублей.