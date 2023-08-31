Житель Воронежской области застрелил пасынка

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть ОМВД России по Лискинскому району поступило сообщение об обнаружении в доме по улице Ленина в селе Петропавловке тела 51-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции в связке со следователем СК задержали 69-летнего отчима погибшего. Мужчину ранее неоднократно судили, в том числе за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Он признал свою вину и в этот раз.

По предварительным данным, вечером 27 августа между отчимом и пасынком произошел конфликт из-за злоупотребления последним алкоголя. Во время ссоры мужчина дважды выстрелил в пасынка из ружья. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Теперь в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.