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НовостиСпорт31 августа 2023 11:18

Болельщик воронежского «Факела» Никита Перфильев установил флаг клуба на Северном полюсе

Он полюбил «неугасаемых» благодаря дедушке
Алексей СЕРГУНИН
Никита Перфильев в рамках четвертой арктической экспедиции «Ледокол знаний» добрался до Северного полюса.

Никита Перфильев в рамках четвертой арктической экспедиции «Ледокол знаний» добрался до Северного полюса.

Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

Преданный поклонник воронежского «Факела» Никита Перфильев в рамках четвертой арктической экспедиции «Ледокол знаний» добрался до Северного полюса, где установил флаг любимого клуба.

– На матч «Факела» меня первый раз привел дедушка, я тогда учился в седьмом классе. С тех пор я стараюсь посещать стадион, а если не получается из-за командировок, то обязательно слежу за результатами команды в режиме онлайн. Более того, «Факел» всегда со мной в виде татуировки, - признался наш земляк.

По словам Никиты, символ клуба должен побывать на самой вершине нашей планеты, потому что для каждого воронежского болельщика «Факел» всегда выше всех остальных клубов.

- Сделал соответствующую отметку на флаге и с удовольствием передам его нашему клубу, – пообещал болельщик.