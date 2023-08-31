В Воронеже директора школы осудят за «откаты» на 210 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже завершено расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 50-летний директор одной из школ города. Мужчину обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом 31 августа рассказали в пресс-службе регионального управления СК.

По версии следствия, директор с сентября 2020 года по август 2022-го заставлял подчиненную передавать ему часть своей зарплаты. За это время он получил от нее не менее 210 тысяч рублей, которым распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело было возбуждено по результатам доследственной проверки и на основании материалов, предоставленных сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области.

На предварительном следствии директор школы вину не признал. Однако следователи собрали достаточно доказательств для передачи дела в суд.