Следком проверит информацию об обрушении потолка в одной из воронежских квартир

Фото пресс-службы СУ СК РФ по Белгородской области.

Следователи СК отреагировали на сообщение в соцсетях об обрушении потолка в квартире жилого дома №4 по улице Мостостроителей в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства.

По предварительным данным, в квартире, в которой проживает семья с тремя детьми, обрушился потолок в ванной комнате. К счастью, в момент происшествия никого из жильцов квартиры не пострадал.

- Организовано проведение доследственной проверки. Будут установлены все обстоятельства и дана надлежащая правовая оценка сложившейся ситуации. По результатам примем процессуальное решение, - пояснили в региональном Следкоме.