Мэрия Воронежа оказала помощь добровольческому отряду

Фото - мэрия Воронежа

Мэрия Воронежа передала груз добровольческому отряду Б.А.Р.С.12, который в данный момент выполняет задачи в ходе военной спецоперации на Донбассе. Об этом 31 августа в своем телеграм-канале написал глава города Вадим Кстенин.

Он рассказал о своей встрече с сотрудником управления по работе с административными органами и структурами гражданского общества Александром Ждановым, который имеет большой боевой опыт. Ранее он проходил службу в органах внутренних дел, трижды побывал в Чеченской Республике в составе оперативной группировки органов и подразделений МВД РФ. А после начала СВО выполняет боевые задачи в добровольческом отряде Б.А.Р.С.12.

Фото - мэрия Воронежа Фото: Предоставлено "КП"

В Воронеж Александр прибыл на пару дней, чтобы повидаться с родными, друзьями и коллективом, а также принять полезный груз, который мэрия подготовила для его роты.

- В сборе средств для его формирования приняли участие многие сотрудники администрации, включая весь руководящий состав, депутаты горДумы, представители национальных диаспор, за что я им передаю искреннюю благодарность от Александра и его товарищей, - сказал Вадим Кстенин.

Фото - мэрия Воронежа

И добавил, что снабжение отряда идет по линии министерства, всего хватает, но эта поддержка не будет лишней. Воинам из Воронежа доставят колеса для грузовиков (на линии соприкосновения это расходный материал), спецоборудование, материалы для техобслуживания бензопил, генераторов и сладости (конфеты, сухофрукты).

- Муниципалитет продолжит оказывать помощь как семьям наших воронежских бойцов, так и войсковым формированиям, где они служат – дополнительным снабжением по тем потребностям, которые заявляет командование, - подчеркнул глава Воронежа.

А Александру и его сослуживцам пожелал удачи и скорейшего возвращения домой.