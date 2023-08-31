В Воронеже дети сделали мемориал в память о жертвах трагедии Беслана

Импровизированный мемориал, созданный детьми. Фото: предоставлено управой Ленинского района.

В Ленинском районе проходит цикл акций «Мы за мир на планете Земля!». Они посвящены дню солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября. Именно в эту дату 19 лет назад террористы захватили школу № 1 в городе Беслан Северной Осетии. Там погибли 334 человека, в том числе 186 детей.

Теракт в Беслане стал одним из самых ужасных и бесчеловечных в новейшей истории России. Именно в память о его жертвах в России федеральным законом был учрежден День солидарности в борьбе с терроризмом.

Мероприятия, посвященные памятной дате, организованные управой Ленинского района вместе с районным отделом образования, школьными и студенческими общественными организациями, проходят на различных площадках на протяжении всей недели.

Ребята, отдыхающие в детском лагере «Костёр», один день посвятили историко-просветительской работе. Под руководством опытных вожатых из педагогического отряда «Синяя птица» они занялись виртуальной реконструкцией событий сентября 2004 года.

С утра перед детьми с лекцией «Трагедия Беслана – боль России» выступил председатель Совета ветеранов Ленинского района, член Общественной палаты Воронежа, ветеран Афганской войны, участник ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и боевых действий на Северном Кавказе, полковник авиации в отставке Евгений Правдухин.

- Цель таких встреч - формирование у детей гражданско-патриотических, нравственных чувств, представления о воинском долге, верности Отечеству, неприятия жестокости и насилия профилактика экстремизма, терроризма, -отметил он.

В этот день более двухсот мальчиков и девочек в возрасте от 7 до 17 лет услышали от непосредственного участника антитеррористических операций, с каким злом приходится сталкиваться защитникам Родины, узнали о правилах поведения в экстремальных ситуациях.

Далее, после просмотра документального фильма «Дети Беслана», ребята отправились по отрядам и продолжили тему, обсуждаемую на лекции.

В течение дня работала художественная мастерская, где каждый мог сделать тематический рисунок для выставки «Жизнь дана на добрые дела» и голубей из белой бумаги.

Вечером в актовом зале лагеря состоялся концерт. На нем ребята вместе с вожатыми исполнили танцевальные и сольные номера, читали стихи в память о погибших детях, их родителях и бойцах спецподразделений, освобождавших заложников.

В завершении акции участники ее разместили белых голубей с именами всех жертв теракта на импровизированном мемориале.

- Терроризм – нарушение основополагающих прав и свобод человека, прежде всего, права на жизнь и права жить без страха. Борьба с ним требует содействия и поддержки со стороны всего гражданского общества. Мы должны приложить все усилия для того, чтобы лишить террористов даже надежды на поддержку в обществе, не дать им шанс повторить трагические события, - подчеркнул глава Ленинского района Сергей Ситников.