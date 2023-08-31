В Воронеже Заставский пилон восстановят в первозданном виде

Фрагмент проекта реставрации Заставского пилона. Фото: управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области, ВКонтакте.

Согласовали проект по сохранению Заставского пилона – сооружения, расположенного на улице Карла Маркса около школы № 9. Об этом сообщили в региональном управлении по охране объектов культурного наследия.

Проект разработан специалисты воронежского ООО «Степс», имеющего соответствующую лицензию Министерства культуры России. Заказчиком этих работ выступает Центр военно-патриотического воспитания «Музей-диорама».

Памятник воссоздадут, ориентируясь на его состояние на начало XX века.

Справка «КП»

Заставский пилон был построен как элемент въездных ворот Чугуновского (Вознесенского) кладбища в начале XIX века.

Впервые эти въездные ворота зафиксированы на архивных планах Воронежа 1818 и 1825 гг. Изображения и описания внешнего облика пилона и ворот периода до конца XIX века не обнаружены. Их архитектурный облик на начало ХХ века (1908 – 1926 гг.) представлен на архивных фото.

В годы Великой Отечественной войны в боях в Воронеже (1942-1943 гг.) кирпичная ограда, въездные ворота и пилоны ограды Чугуновского кладбища пострадали незначительно. А вот в 1970-е годы разрушения уже были значительными. Рухнули заполнения и арка ворот, ограда и правый пилон Чугуновского кладбища.

Заставский пилон был принят на государственную охрану 17 апреля 1987 года.

В конце XX века при ремонте храма пилон был огорожен металлическим забором на кирпичных столбах. Территория благоустроена приходом церкви Святого Пророка Самуила.

В 2012 году на юго-восточной грани пилона установили мемориальную доску с текстом: «На этой территории в XIX – середине ХХ века располагалось Чугуновское кладбище, где были похоронены участники Отечественной войны 1812 г. историк, литератор, генерал-лейтенант Марин Антон Никифорович (1790-1873) мемуарист, полковник Петров Михаил Матвеевич (1780-1958) подполковник Самбуровский Алексей Иванович (1788-1862)».