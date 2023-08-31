Умер основатель волейбольного клуба «Воронеж»

Левон Джагинян. Фото пресс-службы департамента физической культуры и спорта Воронежской области.

Сегодня, 31 августа, ночью ушел из жизни директор спортивной школы по волейболу им. Паткина, директор АНО ВО «Женский волейбольный клуб «Воронеж» Левон Джагинян.

- Левон Адибегович был выдающимся тренером, настоящим профессионалом, самоотверженным, честным и отзывчивым человеком. Всю свою жизнь он посвятил спорту и воспитал не одно поколение волейболистов, - так прокомментировал смерть известного тренера в региональном департаменте физической культуры и спорта.

Левон Джагинян был основателем женской команды ВК «Воронеж», которую он за семь лет довел до элиты российского волейбола – Суперлиги, где наши девушки провели два сезона (2014/15 и 2015/16).