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НовостиОбщество31 августа 2023 8:02

Воронежцев напугали фейком о массовом сборе биометрических данных

Людям в некоторых чатах грозили сливом их личной информации, если они не напишут отказ
Олег КУЗНЕЦОВ

Администраторы некоторых воронежских чатов допустили у себя распространение фейков о массовом сборе биометрических данных. При этом в постах утверждали, что людям надо до 31 августа написать отказы. В противном случае их личная информация автоматически окажется в Единой биометрической системе.

В МФЦ рассказали, что никакой отказ писать не нужно, если человек не получил уведомление о передаче таких данных в ЕБС и не регистрировал свои биометрические данные в банке, например, для облегчения процедуры получения кредитов.

Доверчивым воронежцам лучше покинуть чаты, где уже не первый раз распространяют непроверенную информацию. Ранее там же размещали фейки о коронавирусе и вакцинации от него.