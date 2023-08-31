Воронежцев напугали фейком о массовом сборе биометрических данных

Администраторы некоторых воронежских чатов допустили у себя распространение фейков о массовом сборе биометрических данных. При этом в постах утверждали, что людям надо до 31 августа написать отказы. В противном случае их личная информация автоматически окажется в Единой биометрической системе.

В МФЦ рассказали, что никакой отказ писать не нужно, если человек не получил уведомление о передаче таких данных в ЕБС и не регистрировал свои биометрические данные в банке, например, для облегчения процедуры получения кредитов.

Доверчивым воронежцам лучше покинуть чаты, где уже не первый раз распространяют непроверенную информацию. Ранее там же размещали фейки о коронавирусе и вакцинации от него.