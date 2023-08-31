Глава ДИЗО Сергей Юсупов Воронежской области покинул свой пост

В правительстве Воронежской области – кадровые перестановки. Уволился глава департамента имущественных и земельных отношений (ДИЗО) Воронежской области Сергей Юсупов. Чиновник написал заявление по собственному желанию. Сообщение подтвердили в облправительстве 31 августа.

Пока неизвестно, кто займет его место. Известно, что Сергей Юсупов проработал главой ДИЗО почти 8 лет – с сентября 2015 года. Он сменил на этом посту Максима Увайдова, который пошел на повышение в Минсельхоз. В департаменте чиновник трудился с 2009 года.

Сергей Юсупов в сентябре отметит 65-летний юбилей. Он окончил Высшую школу КГБ СССР имени Дзержинского. С 1983 года по 1991 годы служил в Вооруженных Силах, а затем в органах госбезопасности.