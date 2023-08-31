В аварии с грузовиком в Воронежской области пострадали четверо молодых людей

Фото - регионального главка МВД

Авария произошла в Бобровском районе. На трассе столкнулись грузовик и легковушка. В результате пострадали четыре человека. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области 31 августа.

Накануне вечером в 20.00 на 594-м км федеральной магистрали М-4 «Дон», по предварительной версии полиции, 42-летний житель Краснодарского края на грузовике Mitsubishi Fuso Canter при перестроении не уступил дорогу движущемуся по полосе торможения ВАЗ-2110. Легковушкой управлял 18-летний житель Лискинского района.

В результате столкновения были травмированы водитель «десятки» и три его пассажира – парни 18 и 17 лет. Их доставили в медицинское учреждение.

По факту аварии полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.