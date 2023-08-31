В Воронеже УК отсудила почти 270 тысяч рублей у военкомата

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

Взыскать с военного комиссариата свыше 269 тысяч рублей задолженности постановил Арбитражный суд Воронежской области. Деньги по иску должны уйти в пользу управляющей компании «АВА-кров». И еще 7,5 тысяч расходов по оплате госпошлины. Это следует из резолютивной части решения суда первой инстанции. Документ опубликовали 23 августа в картотеке дел.

Из него следует, что в случае, если у военкомата будет недостаточно средств для уплаты долга, субсидиарная ответственность возлагается на Министерство обороны РФ. Решение может быть обжаловано в определенный срок. В течение месяца - в Девятнадцатом арбитражном апелляционном суде и в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражном суде Центрального округа.

Напомним, что изначально сумма исковых требований УК к областному военному комиссариату составляла 229 тысяч рублей. Речь идет о долге, который накопился с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года по коммунальным услугам военкомата Левобережного и Железнодорожного районов.