В Воронеже 6 из 10 горожан хотели бы запрета аренды электросамокатов

Фото из архива КП Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

64% жителей Воронежа уверены, что следует запретить сервисы аренды электросамокатов. Об этом в четверг, 31 августа, сообщил сервис Superjob.

Главные причины, которые отмечают респонденты - это отсутствие культуры вождения. Электросамокаты часто бросают на тротуарах или остановках общественного транспорта, ими иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД. Это приводит к многочисленным авариям.

А вот 22% воронежцев против запрета. Они считают, что на электросамокате удобно передвигаться по городу, но нужны жесткие правила и штрафы, вплоть до возрастных ограничений.