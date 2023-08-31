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НовостиОбщество31 августа 2023 6:24

В Воронеже 6 из 10 горожан хотели бы запрета аренды электросамокатов

При этом 22% считают, что ситуацию нужно регулировать жесткими правилами и штрафами
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

64% жителей Воронежа уверены, что следует запретить сервисы аренды электросамокатов. Об этом в четверг, 31 августа, сообщил сервис Superjob.

Главные причины, которые отмечают респонденты - это отсутствие культуры вождения. Электросамокаты часто бросают на тротуарах или остановках общественного транспорта, ими иногда управляют люди в нетрезвом виде, не достигшие совершеннолетия, грубо нарушающие ПДД. Это приводит к многочисленным авариям.

А вот 22% воронежцев против запрета. Они считают, что на электросамокате удобно передвигаться по городу, но нужны жесткие правила и штрафы, вплоть до возрастных ограничений.