Шумовые полосы появились на аварийном участке М-4 «Дон» под Воронежем

На одном из опасных участков трассы М-4 «Дон», что находится в Новоусманском районе, нанесли специальные шумовые полосы. Об этом предупредили в Госавтоинспекции Воронежской области 30 августа.

Искусственные неровности находятся на проезжей части в направлении поселка первого отделения совхоза «Масловский» перед примыканием к дороге «Воронеж-Нововоронеж».

В ГИБДД констатируют: на этом участке часты аварии, порой со смертельным исходом. Поэтому шумовые полосы помогут улучшить ситуацию.

Окрашенные поперечные полосы создают шум и вибрацию машины, а это должно усилить внимание водителя.