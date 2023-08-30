Тошнота, потеря аппетита и анемия: воронежцам рассказали о симптомах рака желудка

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Рак желудка - один из самых распространенных видов онкозаболевания. В Воронежской области рак желудка находится на шестом месте по частотночти среди злокачественных новообразований и на втором по смертности от них. Согласно статистики, в 2021-м заболеваемость в регионе составила 19,68 на 100 тысяч населения, смертность - 15,89 на 100 тысяч.

ПРИЗНАКИ

«Сигналами тревоги» по поводу рака желудка должны стать:

- появление желудочных жалоб: тошнота, рвота, тяжесть в области живота, потеря аппетита, снижение массы тела , анемия, не связанных непосредственно с нарушением режима питания;

- изменение характера жалоб у больных с хроническими желудочными заболеваниями (гастрит, язвенная болезнь и др.)

ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ РАКА ЖЕЛУДКА

Фактор, провоцирующий возникновение рака желудка - Heliсobacterpylori. Ожирение, курение, наследственность тоже имеют значение.

НАИБОЛЕЕ УЯЗВИМЫЕ КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ

В группу риска входят пациенты с атрофическим гастритом, язвенной болезнью желудка, полипами желудка.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ

Диагноз рак желудка основывается на данных осмотра, результатах инструментальных методов обследования и патоморфологическом заключении (ЭДГС с множественной биопсией опухоли (не менее 6–8 участков) и подозрительных участков слизистой оболочки желудка для морфологического исследования с целью окончательного подтверждения диагноза. Эффективность метода возрастает при использовании современных технологий эндоскопической визуализации (узкоспектральной эндоскопии), ЭГДС + эндосонография (эндо-УЗИ) с целью определения границ опухоли. Для уточнения распространенности процесса используются КТ, МРТ органов брюшной полости, КТ органов грудной клетки.

ЛЕЧЕНИЕ

Его тактика определяется степенью распространенности (стадией) опухолевого процесса и состоянием пациента. Основным методом радикального лечения рака желудка является хирургическое вмешательство, дополняемое в большинстве случаев системной противоопухолевой терапией. В крайних случаях возможно паллиативное лекарственное лечение.

ПРОФИЛАКТИКА

Изменение характера питания, снижение употребления соленой пищи, консервированных продуктов, лечение гастрита, язвенной болезни удаление полипов желудка.

Материал подготовлен в рамках национального проекта «Здравоохранение».