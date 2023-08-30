Под Воронежем на участке трассы «Дон» нанесли шумовые полосы

Так выглядят шумовые полосы. Фото: телеграм-канал ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области.

На участке трассы Дон - поселок 1-го отд. свх. «Масловский» перед примыканием к дороге Воронеж – Нововоронеж – нанесли шумовые полосы. Это искусственные неровности. Визуально они оформлены поперечными белыми полосами. Если на них наедешь, автомобиль сильно завибрирует, что сопровождается изрядным шумом. Так водитель получает сигнал о приближении опасного участка дороги.

Такие полосы наносят на участках, где происходит много аварий, для их предотвращения. Место дороги в Новоусманском районе как раз относится к весьма опасным в этом плане.