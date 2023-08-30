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НовостиПроисшествия30 августа 2023 15:31

Под Воронежем на пожаре, устроенном курильщиком, погиб мужчина

В селе Бутурлиновского района сгорел дом, один мужчина погиб, другой получил сильные ожоги
Юрий КОЗЛОВ
Дом после пожара.

Дом после пожара.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 30 августа, ранним утром случился пожар в селе Великоархангельское Бутурлиновского района в одном из частных домов на улице Ленина. Во время тушения внутри обнаружили тело 50-летнего мужчины. 61-летнего хозяина с ожогами отвезли в больницу.

В причинах пожара разбираются сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Однако обстоятельства пожара и причину гибели мужчины продолжают выяснять.

От дома практически ничего не осталось.

От дома практически ничего не осталось.

Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В региональном управлении Следственного комитета напомнили курильщикам элементарные нормы безопасности. В частности, нужно пользоваться большими глубокими пепельницами и следить за ними, следить, чтобы гости не оставляли за собой непотушенные окурки. Если все же возник пожар, сразу звоните 112.