Под Воронежем на пожаре, устроенном курильщиком, погиб мужчина

Дом после пожара. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В среду, 30 августа, ранним утром случился пожар в селе Великоархангельское Бутурлиновского района в одном из частных домов на улице Ленина. Во время тушения внутри обнаружили тело 50-летнего мужчины. 61-летнего хозяина с ожогами отвезли в больницу.

В причинах пожара разбираются сотрудники Следственного комитета. По предварительным данным, возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Однако обстоятельства пожара и причину гибели мужчины продолжают выяснять.

От дома практически ничего не осталось. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В региональном управлении Следственного комитета напомнили курильщикам элементарные нормы безопасности. В частности, нужно пользоваться большими глубокими пепельницами и следить за ними, следить, чтобы гости не оставляли за собой непотушенные окурки. Если все же возник пожар, сразу звоните 112.