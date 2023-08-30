В Воронежской области на выходных синоптики обещают грозы и град

В отдельных районах Воронежской области 2 сентября может выпасть град. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В первые выходные осени отдельные районы Воронежской области может накрыть непогода. Синоптики сообщают о большой вероятности гроз, а в некоторых местах и града в субботу, 2 сентября. При этом температура днем останется высокой – в районе +22…+27 градусов. Да и ночью она будет держаться выше +10.

В Воронеже 2 сентября ночью прогнозируют +15 градусов и дождь с грозой. Он вероятен и днем, когда юго-восточный ветер сменится на северо-западный. При этом температура по сравнению с сутками ранее опустится до +23. Напомним, 1 сентября, по прикидкам метеорологов, столбики термометров в Воронеже поднимутся до +27 градусов.

В ночь на воскресенье, 3 сентября, в Воронеже обещают безоблачную ночь и +13 градусов. Днем подует северный ветер. Однако будет тепло – в районе +24.