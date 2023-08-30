Все школы Воронежа оборудуют тревожными кнопками

Систему охраны школ Воронежа планируют сделать более эффективной. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всех школах Воронежа в ближайшей перспективе установят «тревожные кнопки». Об этом сообщил на заседании антитеррористической комиссии в городской администрации мэр Вадим Кстенин.

- Нужно провести все подготовительные мероприятия, чтобы до конца марта завершить все работы. Все сотрудники охранных организаций должны четко знать порядок действий при внештатных ситуациях. Эту работу необходимо взять под личный контроль, – сказал Вадим Кстенин.

На данный момент в части воронежских школ роль «тревожных кнопок» исполняют мобильные телефоны, по которым звонят либо охранники, либо люди, заметившие то или иное ЧП.

Кстати, 30 августа завершают внезапные проверки охранников в школах на предмет их готовности к различным ЧП. Также власти перед 1 сентября напомнили горожанам телефоны горячих линий оперативных служб.