В центре Воронежа на три дня перекроют движение на одной из улиц

С 8:00 1 сентября до 8:00 4 сентября будет закрыто движение автотранспорта на участке улицы Станкевича – от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с улицей 20-летия Октября. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Причина ограничения движения - проведение ресурсоснабжающей организацией ремонта участка теплотрассы.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронеже из-за присяги курсантов 1 сентября с 18:00 до 13:00 2 сентября запретят парковку автотранспорта по улице Маршала Неделина - на участке от дома № 107 до дома № 165 по улице Краснознаменной.