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НовостиОбщество30 августа 2023 13:18

Под Воронежем участник СВО получил медаль «За заслуги перед Отечеством»

Медаль ордена II степени вручил Сергею Косенко глава администрации Россошанского района Юрий Мишанков
Олег КУЗНЕЦОВ
Юрий Мишанков вручает награду Сергею Косенко.

Юрий Мишанков вручает награду Сергею Косенко.

Фото: телеграм-канал главы администрации Россошанского района Юрия Мишанкова.

Житель Россошанского района Сергей Косенко в торжественной обстановке получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его вручил глава районной администрации Юрий Мишанков.

Сергей Викторович пошел на СВО добровольцев, а в августе заключил контракт. За время службы он уже не раз был награжден орденами и медалями, в том числе и наградами Донецкой народной республики – за оборону Славянска, который теперь снова предстоит освобождать, и Саур-Могилы. Старший сын Сергея Косенко служит с отцом в одном подразделении, младший готовится к срочной службе.

Сразу после награждения Сергей Викторович Косенко вернулся в зону СВО.