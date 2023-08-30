Под Воронежем участник СВО получил медаль «За заслуги перед Отечеством»

Юрий Мишанков вручает награду Сергею Косенко. Фото: телеграм-канал главы администрации Россошанского района Юрия Мишанкова.

Житель Россошанского района Сергей Косенко в торжественной обстановке получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его вручил глава районной администрации Юрий Мишанков.

Сергей Викторович пошел на СВО добровольцев, а в августе заключил контракт. За время службы он уже не раз был награжден орденами и медалями, в том числе и наградами Донецкой народной республики – за оборону Славянска, который теперь снова предстоит освобождать, и Саур-Могилы. Старший сын Сергея Косенко служит с отцом в одном подразделении, младший готовится к срочной службе.

Сразу после награждения Сергей Викторович Косенко вернулся в зону СВО.